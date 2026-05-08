В Курске объявят конкурс на лучший проект памятника Брежневу

В центре Курска планируется установка памятника бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Леонид Брежнев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Курской области.
Как уточнили в пресс-службе региональных властей, с инициативой создания монумента выступил почетный гражданин области Геннадий Васильевич Дюмин. Он, по данным ведомства, полностью взял на себя финансирование проекта.
Отмечается, что на следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на разработку лучшего варианта памятника. Именно по его итогам будет выбран итоговый художественный проект.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал о проведении заседания регионального оргкомитета, посвященного подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения Леонид Брежнев. В рамках этой работы обсуждались мероприятия, связанные с увековечиванием памяти уроженца региона.
Дополнительно в сообщении отмечается, что окончательное решение о месте установки монумента и выборе концепции будет принято после подведения итогов конкурса. Проект планируется реализовать в центральной части Курска с учетом градостроительных требований и последующего благоустройства прилегающей территории.
Читайте также: Двух жителей Омска обвинили по делу о разливе топлива на Енисее.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!