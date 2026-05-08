В канун Дня Победы в Волгограде стартовал новый сезон «Вахты памяти»

На территории воинского мемориального кладбища на Мамаевом кургане 8 мая в торжественной обстановке был дан старт новому сезону работ по поиску останков защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация Волгоградской области.
Накануне Дня Победы на главной высоте страны собрались представители поисковых отрядов из Астраханской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Иркутской, Свердловской, Брянской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Татарстана и Дагестана. Они стали участниками первого этапа акции «Вахта Памяти 2026» на территории региона.
Кроме того, в ходе церемонии вручались награды активистам поискового движения Волгоградской области. А сами поисковики почтили память павших минутой молчания и возложили венки с цветами к основанию Стены Памяти и воинской доблести,
Ранее память павших на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий почтил глава региона Андрей Бочаров.