В Минобороны появился замминистра по цифровым технологиями

В структуре Минобороны России появился заместитель министра, который будет курировать цифровые технологии и развитие IT-контуров армии. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, указ о назначении Дмитрия Щербинина уже подписан президентом.

Источник: Life.ru

Новый замминистра займётся вопросами цифровой трансформации военного ведомства, а также созданием единой цифровой среды для армии. В его сферу ответственности войдут современные системы управления и технологическая модернизация инфраструктуры.

Щербинин работает в Минобороны с 2024 года. Сначала он был советником министра, позже возглавил Главное управление цифрового и технологического развития. Под его руководством ведётся внедрение системы «СВОД», которая предназначена для повышения ситуационной осведомлённости войск и помощи командирам при принятии решений.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества. Другим документом глава государства освободил от должности прежнего руководителя агентства — Евгения Примакова.

