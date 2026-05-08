Виктория Боня раскрыла подробности о травме ноги

Российская блогер и телеведущая Виктория Боня в пятницу, 8 мая, сообщила, что разорвала двойную связку и ей потребуется несколько месяцев на ее восстановление.
— Я не знаю, как она называется. Там есть двойная связка, одна идет больше к поверхности кожи, а другая глубже. И которая у поверхности — разорвалась, — пояснила ведущая в личном блоге.
Она призналась, что очень расстроилась из-за этой новости.
1 мая Виктория Боня сообщила, что во время хайкинга вывихнула лодыжку и в связи с этим пересела на инвалидную коляску. На данный момент телеведущая перемещается с помощью костыля.
