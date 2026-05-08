Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Указ российского лидера в пятницу, 8 мая, появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Звания заслуженных артистов России, согласно указу, также были присвоены артистке балета театра «Кремлевский балет» Олесе Рослановой, артисту балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрию Кудрявцеву и артисту Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линару Ахметвалиеву.
Маклаков стал широко известен благодаря роли старшего прапорщика Шматко в популярном телесериале «Солдаты». Алексей Маклаков также прославился своими театральными работами и другими ролями в кино. Кроме актерства, он занимается пением и принимает участие в различных творческих проектах.
4 мая Владимир Путин присвоил актрисе Московского театра «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Также Путин указом наградил певца и композитора Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков) орденом «За заслуги в культуре и искусстве».