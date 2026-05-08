Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Указ российского лидера в пятницу, 8 мая, появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин присвоил актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Указ российского лидера в пятницу, 8 мая, появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Звания заслуженных артистов России, согласно указу, также были присвоены артистке балета театра «Кремлевский балет» Олесе Рослановой, артисту балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрию Кудрявцеву и артисту Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линару Ахметвалиеву.

Маклаков стал широко известен благодаря роли старшего прапорщика Шматко в популярном телесериале «Солдаты». Алексей Маклаков также прославился своими театральными работами и другими ролями в кино. Кроме актерства, он занимается пением и принимает участие в различных творческих проектах.

4 мая Владимир Путин присвоил актрисе Московского театра «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Также Путин указом наградил певца и композитора Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков) орденом «За заслуги в культуре и искусстве».