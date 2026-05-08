В Мурманской области Парад Победы покажут онлайн

МУРМАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Парад Победы, который пройдет 9 мая на центральной площади города-героя Мурманска, можно будет увидеть онлайн. Об этом сообщили в региональном министерстве информационной политики.
«9 мая в городе-герое Мурманске пройдет Парад Победы. Для северян будет организована онлайн-трансляция. Начало в 10:00 мск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в параде на площади Пять Углов примут военнослужащие министерства обороны, парадные расчеты силовых ведомств. Сразу после прохождения войск стартует традиционная акция «Бессмертный полк». От центра города по проспекту Ленина шествие пройдет к мемориалу «Памятник защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где в 12:00 завершится торжественным митингом.
В течение дня в центре города запланирована масштабная программа мероприятий, в том числе легкоатлетический пробег и эстафета, концерты творческих коллективов, выставка военной техники. Парады также пройдут в городе морской доблести и столице Северного флота Североморске, городе трудовой славы Кандалакше.