Теннисист Медведев снова разбил ракетку на турнире

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий девятое место в рейтинге ATP, разбил ракетку во время тренировки на турнире серии Masters в Риме. Это произошло при подготовке к матчу с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой. Об этом сообщила Quadra Central Podcast в социальной сети X.
После проигранной подачи Медведев в порыве эмоций бросил ракетку на землю. Ему пришлось заменить инвентарь перед предстоящим матчем. Это не первый случай подобного поведения со стороны теннисиста. Еще в апреле его оштрафовали на шесть тысяч евро за разбитую ракетку на турнире в Монте-Карло.
До этого теннисиста оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Речь идет о скандальном выступлении Медведева, в ходе которого спортсмен вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения касательно подачи Бенжамена Бонзи.
Теннисист также поругался с судьей во время третьего сета матча полуфинала турнира ATP-500 в Пекине. Это не первый случай, связанный с российским спортсменом.