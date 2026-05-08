Теннисист Медведев снова разбил ракетку на турнире

После проигранной подачи Медведев в порыве эмоций бросил ракетку на землю. Ему пришлось заменить инвентарь перед предстоящим матчем. Это не первый случай подобного поведения со стороны теннисиста. Еще в апреле его оштрафовали на шесть тысяч евро за разбитую ракетку на турнире в Монте-Карло.