Биолог Лялина рассказала, как защитить кожу от солнца

Для безопасного загара необходимо использовать защитные средства с SPF 30 или 50, нанося их за 20 минут до выхода на солнце и обновляя каждые два часа. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
По словам эксперта, ультрафиолет повреждает ДНК клеток, вызывает фотостарение и рак кожи, а самое агрессивное солнце наблюдается с 11:00 до 16:00. Лялина отметила, что в этот период для защиты следует носить широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду из плотной ткани.
Биолог также рекомендовала следить за индексом УФ и обязательно применять защиту, если показатель превышает 3. После пребывания на солнце специалист посоветовала использовать увлажняющие средства с пантенолом или алоэ вера, а для получения витамина D выбирать утренние часы с менее агрессивными лучами.
