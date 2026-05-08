День Победы-2026: программа мероприятий на 9 мая в Нижнем Новгороде

9 мая 2026 года в Нижнем Новгороде состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Публикуем официальную программу событий на День Победы с указанием времени и мест проведения.
Содержание:
Парк Победы — главная площадка.
Будет ли парад Победы в Нижнем Новгороде.
Нижегородский кремль.
Парк «Швейцария».
Парк 1 Мая.
Автозаводский парк.
Парк «Дубки».
Театры.
Парк Победы — главная площадка.
Основной площадкой для празднования станет Парк Победы. Мероприятия там пройдут с 13:00 до 20:00. Концертную программу откроет Военный оркестр Кстовского военного училища. Затем на сцене выступят юные солисты, танцевальный коллектив «Сударушка», ансамбль народной песни «Любава», студия эстрадного вокала «Гармония», Заслуженный ансамбль современного танца «Ракета» и образцовый хореографический ансамбль «Сувенир».
Ключевым событием дня в Парке Победы станет премьера уникального хорового спектакля «Горький. В тени войны» от камерного хора «Нижний Новгород» при участии ансамбля «Стайл-квартет». Постановка основана на архивных документах, воспоминаниях горожан и хрониках крупнейших предприятий: ГАЗ, «Красное Сормово», авиазавод «Сокол». Спектакль соединит в себе музыку и драматическое повествование.
В завершении праздника в 19:00 пройдет народный концерт «Военные песни у кремля». На сцену выйдут как профессиональные артисты, так и исполнители, успешно прошедшие кастинг.
Парад Победы и «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде в 2026 году.
В 2026 году традиционный парад проводиться не будет. В правительстве региона сообщили, что от шествия отказались из мер безопасности. Также в этом году акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в онлайн-формате.
День Победы в Нижегородском кремле.
В День Победы на территории Кремля вводятся ограничения на посещение:
С 00:00 до 13:00 вход возможен только через ворота Кладовой башни — по специальным бейджам и приглашениям. Ворота Пороховой, Никольской, Дмитриевской и Ивановской башен в это время закрыты. Въезд автотранспорта — исключительно через ворота Ивановской башни по спецпропускам. После 13:00 кремль откроют для свободного посещения через все входы.
Световое шоу на Дмитриевской башне.
Вечером на Дмитриевской башне кремля будут транслировать тематическое проекционное шоу. В программу включены ключевые даты Великой Отечественной войны и её символы: Вечный огонь, Георгиевская лента и золотая звезда. Увидеть световое шоу можно с 20:00 9 мая до 02:00 10 мая.
День Победы в парке «Швейцария».
Праздник откроется военно-исторической реконструкцией «Горьковчане против диверсантов: оборона города». Действие развернётся за «Планетарием № 1».
На центральной площади парка в 13:00 на сцену поднимутся хедлайнеры — группа ВА-БАНКЪ с солистом Александром Ф. Скляром.
Кто выступает в парке «Швейцария»:
оркестр Росгвардии; нижегородские исполнители; вокально-инструментальные ансамбли; кавер-группы.
На центральной площади будет работать полевая «Кухня Победы».
Рядом с детским центром «Вега» откроется военно-историческая интерактивная выставка «Оружие России — оружие Победы». Юные нижегородцы и гости столицы Приволжья также смогут поучаствовать в творческих мастер-классах.
День Победы в парке имени 1 Мая.
На главной сцене парка имени 1 Мая развернётся концертная программа с участием коллективов Канавинского района, нижегородских музыкантов, танцоров и кавер-групп.
В программе будет и выступление образцового театра «Печки-Лавочки». «Гвоздем» вечера станет выступление российского певца Алексея Гомана. Параллельно на парковке у центрального входа (со стороны здания администрации Канавинского района) будет работать выставка военной техники.
День Победы в Автозаводском парке.
Празднование Дня Победы в Автозаводском парке откроют воспитанники районных детских школ искусств. Далее в программе значатся военно-патриотическая группа «Солдаты Фортуны» с кавер-версиями фронтовых хитов, вокальные и танцевальные коллективы ДК «ГАЗ».
Еще одной точкой празднования Дня Победы в парке будет площадка у монумента «Зенитная установка». Здесь группа «Красная смородина» в сопровождении баяниста исполнит песни военных лет.
День Победы в парке «Дубки».
В Ленинском районе праздничная программа стартует на сцене парка. Для гостей выступят районные вокальные и танцевальные ансамбли, а также артисты Нижегородского камерного музыкального театра имени В. Т. Степанова.
На центральной площади парка развернутся открытый турнир по шашкам и шахматам и военно-патриотическая выставка от регионального отделения ДОСААФ России. Гости смогут вживую увидеть образцы техники и обмундирования.
Театр «Комедiя» и детский театр «Вера».
В театре «Комедiя» 9 и 10 мая в 15:00 во внутреннем дворе пройдет концерт «В городском саду играет…». Песни военных и послевоенных лет исполнят ведущие артисты труппы: Максим Михалев, Илья Попенков, Антон Седов, Полина Лобода, Мария Коваленко и Ольга Коновалова.
А в детском театре «Вера» 9 мая в то же время состоится благотворительный показ спектакля «Операция “Дети”. Постановка рассказывает о спасении более трех тысяч детей юными разведчицами Матреной Вольской, Варварой Поляковой и Екатериной Громовой в годы войны. Посещение спектакля возможно по предварительной регистрации.
Нижегородский планетарий.
Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко подготовил литературно-визуальный перформанс «Стихи. Победа. Звезды» — он пройдет в Большом звездном зале. Посетить его можно 8 мая в 11:00 и 9 мая в 15:00.
Под звездным куполом прозвучат стихи военных лет в исполнении актеров «Театрального пространства» Ильи Быкова. В программу также входит полнокупольный фильм «Звезды Великой Победы»: он расскажет о звездном небе, которое спасало жизни разведчикам, летчикам и артиллеристам. Билеты можно приобрести на сайте планетария.
День Победы в музеях.
Музеи Нижнего Новгорода также подготовили отдельную праздничную программу для жителей и гостей города. К примеру, Государственный музей А. М. Горького 8 и 9 мая в 12:00 приглашает на исторический экскурс «Работа музея “Домик Каширина” в годы Великой Отечественной войны». Здесь также можно посетить экспозиции и передвижную выставку. К слову, 9 мая вход в музей будет свободным.
Также в День Победы откроют свои двери для всех желающих музейно-выставочный центр «Микула» и музей А. Д. Сахарова. А архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор» 9 мая проведет культурно-просветительскую программу «Здравствуй, наш победный май». Мероприятие начнется в 12:00.
День Победы в библиотеках.
9 мая нижегородцы могут посетить мероприятия, которые подготовили городские библиотеки. К примеру, в «Территории эмоций» Центральной городской библиотеки имени В. И. Ленина (парк «Швейцария», остановка «ул. Батумская») пройдет творческая мастерская по созданию открытки «С Днем Победы» для детей. Юные гости изготовят открытку в технике аппликации, а после — с сотрудниками библиотеки вспомнят историю праздника вместе с сотрудниками библиотеки. Здесь же дети узнают о значении главных символов Дня Победы: георгиевской ленты, звезды и гвоздики.
Централизованная библиотечная система Кстовского района также присоединится к празднованию Дня Победы. 9 мая в 14:00 на площади Ленина (павильон «Vместе») Центральная библиотека имени А. С. Пушкина представит литературный концерт «Живёт Победа в наших поколениях». Гостей ждут выступления кстовских поэтов и музыкантов, а также спектакль «Рубеж».
Дома культуры.
ДК.
Событие.
Время.
ДК имени С. Орджоникидзе.
Концерт творческих коллективов.
12:00.
«ДК Доскино».
Концерт «Нас песня к Победе вела!».
10:00.
«ДК Кудьма».
Акция «Зови же, память, снова 45-й» и программа «Самый мирный день победы».
13:00.
Салют на День Победы в Нижнем Новгороде.
В официальной программе празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде, которую ранее публиковала пресс-служба областного правительства, проведение салюта или пиротехнических фейерверков не значилось.