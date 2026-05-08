В РЖД назначили еще 17 рейсов из-за ограничений на юге РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) назначили дополнительные поезда для перевозки пассажиров в связи с ограничениями авиасообщения на юге страны, сообщили в компании.
«Назначили 17 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на южном направлении в связи с ограничениями авиасообщения», — отмечается в сообщении.
Дополнительные поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно: № 501/502 Новороссийск — Москва отправлением из Новороссийска 9, 10, 11 мая в 17:10, № 160/159 Адлер — Москва отправлением из Адлера 9 мая в 16:40 и из Москвы 11 мая в 1:37, № 517/518 Адлер — Москва отправлением из Адлера 10 и 11 мая в 8:09 и из Москвы 12 и 13 мая в 1:30, № 455/456 Минеральные Воды — Москва отправлением из Минеральных Вод 10 и 11 мая в 19:40, № 587/588 Волгоград — Саратов — Москва отправлением из Волгограда 10 мая в 3:15, из Саратова 10 мая в 10:40, а также отправлением из Москвы 11 мая в 23:59 из Саратова 12 мая в 18:22, № 555/556 Астрахань — Саратов, отправлением из Астрахани 10 мая в 17:00, далее из Саратова в составе поезда № 533/534 Саратов — Москва 11 мая отправлением в 5:35, № 533/534 Москва — Саратов отправлением из Москвы 12 мая в 14:15.
В перевозчике добавили, что на эти поезда пассажирам предложено более 5 тыс. мест, стоимость билетов будет фиксированной. Также увеличено количество вагонов в регулярных составах: организовано дополнительно 9 тыс. мест.
«Вместе с АНО “Единая транспортная дирекция” организовали перевозки по схеме автобус + поезд и в обратном направлении: из городов Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик можно доехать автобусом до Минеральных Вод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Санкт-Петербурга или других городов, из Махачкалы в Астрахань автобусом, далее поездом, из Элисты в Волгоград автобусом, далее поездом», — уточнили там.
Как отметили в Минтрансе, по поручению ведомства АНО «Единая транспортная дирекция» и ОАО «РЖД» организуют для авиапассажиров альтернативные схемы перевозок: основной упор сделан на увеличение провозной способности железнодорожного транспорта и использование регулярных автобусных маршрутов.
Купить билеты, а также получить дополнительную информацию о наличии мест и о движении поездов можно на ресурсах РЖД, а также по номеру круглосуточной горячей линии: 8−800−775−00−00.