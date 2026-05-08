В РЖД назначили еще 17 рейсов из-за ограничений на юге РФ

Дополнительные поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно: № 501/502 Новороссийск — Москва отправлением из Новороссийска 9, 10, 11 мая в 17:10, № 160/159 Адлер — Москва отправлением из Адлера 9 мая в 16:40 и из Москвы 11 мая в 1:37, № 517/518 Адлер — Москва отправлением из Адлера 10 и 11 мая в 8:09 и из Москвы 12 и 13 мая в 1:30, № 455/456 Минеральные Воды — Москва отправлением из Минеральных Вод 10 и 11 мая в 19:40, № 587/588 Волгоград — Саратов — Москва отправлением из Волгограда 10 мая в 3:15, из Саратова 10 мая в 10:40, а также отправлением из Москвы 11 мая в 23:59 из Саратова 12 мая в 18:22, № 555/556 Астрахань — Саратов, отправлением из Астрахани 10 мая в 17:00, далее из Саратова в составе поезда № 533/534 Саратов — Москва 11 мая отправлением в 5:35, № 533/534 Москва — Саратов отправлением из Москвы 12 мая в 14:15.