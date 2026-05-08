Пассажиров MV Hondius отправят на карантин после вспышки хантавируса на судне

Пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius отправят на шестинедельный карантин после вспышки хантавируса на борту судна. Об этом сообщает портал NU.nl.
Отмечается, что письмо с соответствующим обращением было направлено в парламент Нидерландов главой Минздрава королевства Софи Херманс. Речь идет о шести гражданах страны, которые будут доставлены в страну прибытия лайнера на Канарские острова.
В обозначенный период люди будут находиться на домашнем карантине. При этом власти пока не определили, как именно будет контролироваться соблюдение введенных мер по изоляции пассажиров лайнера.
Напомним, что на судне MV Hondius были выявлены семь случаев заражения хантавирусом, сообщалось о трех смертях зараженных. Также многие туристы сошли с корабля до того, как инфекция была обнаружена.