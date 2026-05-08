«Факел» и «Родина» вышли в Российскую Премьер-лигу

В Первой лиге определились команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ. Московская «Родина» и воронежский «Факел» досрочно обеспечили себе повышение в классе за два тура до конца чемпионата.

Источник: Life.ru

«Родина» на «Арене-Химки» обыграла «Челябинск» со счётом 2:0. Первый мяч на 25-й минуте забил Иван Тимошенко, а в концовке преимущество хозяев закрепил Артур Гарибян. Уже в компенсированное время Гарибян и защитник гостей Хетаг Кочиев получили красные карточки после стычки на поле.

После этой победы московский клуб набрал 65 очков и поднялся на первое место в таблице, опередив «Факел» по дополнительным показателям. Для «Родины», основанной лишь в 2015 году, это будет первое выступление в элитном дивизионе российского футбола.

«Факел» в своём матче сыграл вничью 0:0 со «СКА-Хабаровском» на выезде. Воронежцы также набрали 65 очков и стали недосягаемы для идущего третьим «Урала», у которого осталось 58 баллов и два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0. Сейчас «быки» находятся на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 63 очками. На второй позиции — «Зенит».

