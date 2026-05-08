Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Украинцы заняли второе место после того, как поляки не смогли обыграть в основное время литовцев.

ТАСС, 8 мая. Хоккеисты сборной Украины вышли в элитный дивизион чемпионата мира, в котором выступят в следующем году.

Сборная Украины заняла второе место на чемпионате мира в группе А первого дивизиона, который проходил в польском Сосновце, набрав 10 очков. Команда Польши в заключительном матче турнира не сумела переиграть в основное время соперников из Литвы (1:1 после основного времени) и не смогла опередить украинцев в споре за второе место (7 очков до начала тура). Турнир выиграла команда Казахстана (13 очков), которая также сыграет в элитном дивизионе.

В последний раз украинские хоккеисты играли в дивизионе сильнейших на мировых первенствах в России в 2007 году, выбыв тогда в первый дивизион в группу А.

Сборные Казахстана и Украины сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира в следующем году, турнир пройдет в немецких Дюссельдорфе и Мангейме. Команды в 2027 году заменят аутсайдеров обеих групп основных соревнований, которые определятся по итогам предварительной части чемпионата мира этого года в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

Российские и белорусские хоккеисты с февраля 2022 года решением Международной федерации хоккея (IIHF) не имеют возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Решением полугодового конгресса IIHF в 2022 году в случае возвращения на соревнования сборные России и Белоруссии будут вновь выступать в элитном дивизионе чемпионата мира.

