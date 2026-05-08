Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины заняла второе место на чемпионате мира в группе А первого дивизиона, который проходил в польском Сосновце, набрав 10 очков. Команда Польши в заключительном матче турнира не сумела переиграть в основное время соперников из Литвы (1:1 после основного времени) и не смогла опередить украинцев в споре за второе место (7 очков до начала тура). Турнир выиграла команда Казахстана (13 очков), которая также сыграет в элитном дивизионе.