Reuters: каждый шестой взрослый в США принимает антидепрессанты

Примерно каждый шестой взрослый в США принимает антидепрессанты группы SSRI (СИОЗС), к которым относятся широко известные препараты Zoloft, Prozac и Lexapro, сообщает Reuters.
К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале BMJ Mental Health. Исследование показало, что свыше 16% взрослых американцев либо покупали указанные препараты, либо обращались к врачам за рецептом. Согласно данным, более 12% респондентов регулярно принимают антидепрессанты, причем значительная часть из них делает это на протяжении многих лет.
Ученые также отмечают, что реальная статистика употребления антидепрессантов может быть еще выше, так как пациенты часто не сообщают врачам о полном списке принимаемых ими препаратов. Основными потребителями таких лекарств, как показала статистика, являются белые жители США, а также пожилые люди — примерно четверть граждан старше 60 лет принимают средства от психических расстройств.
