Волонтеры раздавали георгиевские ленточки в «Трамваях Победы» в Волгограде

В областном центре в преддверии 9 мая на линию вышли «Трамваи Победы». Подробностями акции поделились в администрации Волгограда.
Празднично украшенные вагоны курсировали по линии скоростного трамвая и по маршруту № 11 в Красноармейском районе. Пассажиров этих трамваев встречали волонтеры, одетые в гимнастерки и пилотки военных лет. Они раздавали желающим георгиевские ленточки. Кроме того, в пути в вагонах звучали известные музыкальные композиции «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «День Победы» и другие.
А накануне трансляцию проекта «Свет Великой Победы» впервые смогли посмотреть не только волгоградцы, но и миллионы зрителей из разных стран.
