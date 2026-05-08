Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области открыли памятник военным водителям — участникам СВО

Он представляет собой автомобиль "КамАЗ-4310", установленный на постаменте.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного автомобильного полка Московского военного округа (МВО) открыли в Воронежской области памятник военнослужащим — водителям группировки войск «Запад», погибшим при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Военнослужащие 22-го отдельного автомобильного полка Московского военного округа вместе с представителями органов местного самоуправления открыли памятник военным автомобилистам в Воронежской области», — информировали в пресс-службе.

Памятник «Воинам — водителям специальной военной операции» установлен на въезде в Кантемировку возле трассы Воронеж — Луганск и представляет собой автомобиль «КамАЗ-4310», установленный на постаменте, и памятные таблички по его сторонам с именами более 90 военных водителей группировки войск «Запад», погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

В пресс-службе рассказали, что разрезал ленточку начальник вооружения — заместитель командующего группировкой войск «Запад» генерал-лейтенант Александр Худяков и глава Кантемировского муниципального района Воронежской области Владимир Покусаев. После минуты молчания, посвященной погибшим при выполнении боевой задачи воинам-автомобилистам, военнослужащие и приглашенные гости возложили венки и цветы к подножию памятника под залпы салютной группы.

Отмечается, что безопасность участников мероприятия обеспечивали саперы от 92-го инженерного саперного полка округа, мобильные огневые группы от 22-го отдельного автомобильного полка МВО, а также инспекторы военной автоинспекции, знающие насколько сложен и важен труд военного водителя.