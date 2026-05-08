В Воронежской области открыли памятник военным водителям — участникам СВО

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного автомобильного полка Московского военного округа (МВО) открыли в Воронежской области памятник военнослужащим — водителям группировки войск «Запад», погибшим при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«Военнослужащие 22-го отдельного автомобильного полка Московского военного округа вместе с представителями органов местного самоуправления открыли памятник военным автомобилистам в Воронежской области», — информировали в пресс-службе.
Памятник «Воинам — водителям специальной военной операции» установлен на въезде в Кантемировку возле трассы Воронеж — Луганск и представляет собой автомобиль «КамАЗ-4310», установленный на постаменте, и памятные таблички по его сторонам с именами более 90 военных водителей группировки войск «Запад», погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.
В пресс-службе рассказали, что разрезал ленточку начальник вооружения — заместитель командующего группировкой войск «Запад» генерал-лейтенант Александр Худяков и глава Кантемировского муниципального района Воронежской области Владимир Покусаев. После минуты молчания, посвященной погибшим при выполнении боевой задачи воинам-автомобилистам, военнослужащие и приглашенные гости возложили венки и цветы к подножию памятника под залпы салютной группы.
Отмечается, что безопасность участников мероприятия обеспечивали саперы от 92-го инженерного саперного полка округа, мобильные огневые группы от 22-го отдельного автомобильного полка МВО, а также инспекторы военной автоинспекции, знающие насколько сложен и важен труд военного водителя.