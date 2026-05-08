В Воронежской области открыли памятник военным водителям — участникам СВО

Памятник «Воинам — водителям специальной военной операции» установлен на въезде в Кантемировку возле трассы Воронеж — Луганск и представляет собой автомобиль «КамАЗ-4310», установленный на постаменте, и памятные таблички по его сторонам с именами более 90 военных водителей группировки войск «Запад», погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.