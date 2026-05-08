Музей музыки и Московская консерватория высадили сирень в рамках "Сада памяти"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского и управа Тверского района Москвы приняли участие в международной акции «Сад памяти». В рамках проекта в сквере рядом с музеем высадили саженцы сирени в память о музыкантах, погибших в годы Великой Отечественной войны, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Музея музыки.
Церемония прошла в сквере рядом с музеем, где с 2023 года создается аллея памяти в честь выпускников, преподавателей и сотрудников Московской консерватории, ушедших добровольцами на фронт. В 2026 году саженцы сирени высадили в память о хоровом дирижере и композиторе Александре Агееве, композиторе Алексее Головкове и виолончелисте Викторе Виноградове.
«Уже четвертый год подряд Музей музыки участвует в акции. Когда-то мы вместе с ректором Московской консерватории Александром Соколовым задумали аллею памяти, а уже сегодня это настоящий сад, за которым бережно ухаживают сотрудники музея», — сказал генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.
Он подчеркнул, что музей хранит не только наследие выдающихся музыкантов, но и память о тех, кто не успел раскрыть свой талант, отправившись добровольцем на защиту страны в годы Великой Отечественной войны.
О церемонии.
Исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александр Соколов отметил, что консерваторию и Музей музыки связывает многолетнее сотрудничество. «В Консерватории находится большая мраморная доска, где золотыми буквами вписаны имена погибших музыкантов, преподавателей и студентов, а в Музее музыки хранятся материалы, связанные с их именами», — цитирует его пресс-служба.
В годы войны более 330 студентов, преподавателей и сотрудников Московской консерватории стали добровольцами. Многие из них ушли в народное ополчение летом 1941 года.
В рамках акции также выступил детский духовой оркестр Детской музыкальной школы имени Александра Гречанинова под руководством Егора Плетнева.
