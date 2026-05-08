МИД осудил действия Европы по "истязанию спасителей": Захарова — о повреждении надгробий советских солдат

В преддверии Дня Победы в Европе наблюдают инциденты, направленные на осквернение памяти советской армии. Так, в Вене неизвестные повредили надгробия воинов, погибших в ходе освобождения Австрии от нацистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила противоправные действия злоумышленников. Она прокомментировала инцидент библейской аналогией, транслирует РИА Новости.
Дипломат ужаснулась действиями вандалов. При этом она отметила, что подобные случаи уже не удивляют.
«Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали 2 тысячи лет назад, так не могут остановиться», — констатировала Мария Захарова.
Власти Австрии ранее объявили трех дипломатов из России персонами нон-грата. Как утверждается, всё из-за антенн на крышах зданий дипмиссии. Руководство страны считает, что оборудование могло использоваться для шпионажа.