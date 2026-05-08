Глава ВОЗ вылетит на Канары для координации эвакуации пассажиров с MV Hondius

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что около 40 человек, в том числе подданные Великобритании, Нидерландов, пассажиры из США, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще пяти стран, после смерти туриста из Нидерландов покинули лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, сойдя на острове Святой Елены. Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.