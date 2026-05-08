Глава ВОЗ вылетит на Канары для координации эвакуации пассажиров с MV Hondius

ЖЕНЕВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванные источники в МВД Испании.
По их сведениям, Гебрейесус будет сопровождать министров здравоохранения и внутренних дел Испании в командный пункт, расположенный на Тенерифе. Там он окажет содействие, чтобы обеспечить «координацию между ведомствами, санитарным контролем и для реализации предусмотренных протоколов наблюдения и реагирования».
Ранее МИД Нидерландов сообщил, что около 40 человек, в том числе подданные Великобритании, Нидерландов, пассажиры из США, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще пяти стран, после смерти туриста из Нидерландов покинули лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, сойдя на острове Святой Елены. Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
Три недели назад лайнер вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза — на Канарские острова (Испания). На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Ожидается, что 10 мая оно прибудет на Канарские острова для прохождения эпидемиологической проверки и дезинфекции.
Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.