Поляк получил месячную зарплату за сдачу пустой тары

Житель польского города Краков сдал в пункт приёма почти 4,7 тысячи пустых бутылок и банок и получил за это сумму, сопоставимую с месячным доходом. Об этом сообщает Radio Kraków, данные также подтверждает The Warsaw.
Речь идёт о новом рекорде, зафиксированном системой возврата тары в Польше. 5 мая мужчина по имени Денис принёс в пункт приёма 4683 единицы упаковки. За это он получил 2341 злотый и 50 грошей — примерно 640 долларов или около 47,5 тысячи рублей.
По данным СМИ, процедура сдачи заняла около 4,5 часа. Уточняется, что тару он собирал на работе — мужчина трудится в ночном клубе.
Действующая система возврата предусматривает фиксированную выплату — 50 грошей за каждую единицу пластиковой или металлической тары при условии, что она не повреждена и не смята.
Сам Денис заявил, что планирует направить полученные деньги на благотворительность.
Предыдущий рекорд в стране принадлежал 15-летнему подростку по имени Виктор. Он собрал 3388 единиц тары за полтора месяца и получил около 1700 злотых. Банки и бутылки он хранил в гараже у родителей.
В Польше система возврата упаковки постепенно становится массовой практикой: приёмные пункты открываются в торговых центрах, а участие в программе принимают как частные лица, так и предприятия общепита и торговли.
Дополнительно отмечается, что подобные механизмы возврата тары используются для сокращения количества отходов и стимулирования переработки упаковки, при этом участие в системе носит добровольно-возвратный характер для потребителей.
Читайте также: В США бывшего миссионера осудили за насилие над детьми.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.