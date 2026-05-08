В Новосибирске военные РВСН поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения, представители ветеранской организации и юнармейцы провели в своем городе акцию «Парад у дома» — торжественные парады и праздничные концерты у домов ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда и детей войны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Каждый визит к ветеранам превращался в мини-парад. Под звуки духового оркестра военные и юнармейцы проходили торжественным маршем у стен домов, где живут герои нашего времени. Ветеранам вручили цветы, подарки и поздравительные открытки с Днем Победы. Духовой оркестр исполнял популярные мелодии военных лет и современной эстрады, будущие защитники Отечества читали стихи», — говорится в сообщении.
Среди тех, кого поздравили, — 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Федотов, служивший старшим матросом на Балтийском флоте. Участниками акции также стали блокадницы Ленинграда Татьяна Клевакина (в этом году ей исполнится 95 лет) и Людмила Рюмянцева (родилась в 1933 году), а также ребенок войны Анатолий Амосов — отец Героя России. В военном ведомстве отметили, что для юнармейцев, участвовавших в акции, подобные акции — возможность увидеть связь поколений и понять цену мира.