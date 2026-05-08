Диетолог Соломатина призвала отказаться от пластиковой посуды на пикнике

Использование одноразовой пластиковой посуды на пикнике может обернуться проблемами со здоровьем. Дело в том, что дешевый пластик выделяет вредные вещества при нагревании, в том числе, на солнце. Об этом заявила в беседе с «РИАМО» врач-диетолог Елена Соломатина.
— Если мы берем самую дешевую пластиковую посуду, то она не предназначена для горячего. В нее горячие блюда ни наливать, ни накладывать не стоит, поскольку она будет выделять вредные вещества, — пояснила медик.
Она уточнила, что исключением является лишь посуда со специальной пометкой, где указано, что данный пластик подходит для горячей пищи.
Ранее «Известия» отметили, что за редким исключением пластиковую посуду нельзя нагревать выше 80 градусов. А самая ядовитая — это посуда, которая имитирует фарфор — меламин. Например, такие бутылки нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или около огня.