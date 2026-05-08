Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небольшое похолодание ждет нижегородцев в праздничные выходные 9−10 мая

Температура воздуха в Нижнем Новгороде в ближайший уикенд не поднимется выше +15°С, а по ночам столбики термометров опустятся до +7°С.

В Нижнем Новгороде в грядущие праздничные выходные ожидается умеренно теплая погода. Об этом сообщили эксперты сервиса Яндекс Погода. Согласно данным аналитиков, суббота станет самым теплым днем уикенда, однако северный ветер с порывами до 10 м/с может добавить дискомфорта при прогулках.

В субботу, 9 мая, днем воздух прогреется до +15°С, а к вечеру температура снизится до +12°С. Воскресенье, 10 мая, обещает быть солнечным, но чуть более прохладным: дневной максимум составит +13°С. Ночные температуры в оба выходных дня будут стабильно держаться на отметке +7°С.

На фоне других российских мегаполисов погода в столице Приволжья выглядит сдержанной. Для сравнения, в Ростове-на-Дону в эти дни ожидается жара до +28°С, в то время как в Перми столбики термометров не поднимутся выше +8°С.

Ранее сообщалось, что новая сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 15 мая.