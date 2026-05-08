Небольшое похолодание ждет нижегородцев в праздничные выходные 9−10 мая

В Нижнем Новгороде в грядущие праздничные выходные ожидается умеренно теплая погода. Об этом сообщили эксперты сервиса Яндекс Погода. Согласно данным аналитиков, суббота станет самым теплым днем уикенда, однако северный ветер с порывами до 10 м/с может добавить дискомфорта при прогулках.
В субботу, 9 мая, днем воздух прогреется до +15°С, а к вечеру температура снизится до +12°С. Воскресенье, 10 мая, обещает быть солнечным, но чуть более прохладным: дневной максимум составит +13°С. Ночные температуры в оба выходных дня будут стабильно держаться на отметке +7°С.
На фоне других российских мегаполисов погода в столице Приволжья выглядит сдержанной. Для сравнения, в Ростове-на-Дону в эти дни ожидается жара до +28°С, в то время как в Перми столбики термометров не поднимутся выше +8°С.
Ранее сообщалось, что новая сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 15 мая.