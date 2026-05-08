Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты "Родины" планируют проводить домашние матчи в РПЛ в Химках

Московский клуб намерен остаться на "Арене-Химки", где проводил домашние игры в Первой лиге.

ХИМКИ /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Родина» планирует проводить домашние матчи в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) на «Арене-Химки». Об этом журналистам сообщил спортивный директор клуба Алексей Зинин.

Ранее ТАСС сообщал, что «Родина» дома обыграла «Челябинск» (2:0) в 33-м туре Лиги Пари (Первой лиги) и вышла в РПЛ напрямую.

«В данный момент мы думаем о том, что это будет “Арена-Химки”. Так же, как и сейчас, ничего не будем менять. Мы тренируемся на искусственном поле, на искусственном поле будем играть», — сказал Зинин.

«Родина» основана в 2015 году и впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата России.