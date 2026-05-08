Стало известно, как беспорядок влияет на психику

Жизнь в беспорядке, дома или на рабочем месте, способна негативно отразиться на психике. Исследования показывают, что окружающий хаос повышает уровень тревоги, об этом заявила «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Когда вокруг слишком много вещей и визуальной информации, мозгу становится сложнее сосредоточиться. В результате снижается внимание, ухудшается способность принимать решения и падает продуктивность, — объяснила медик.
По ее словам, в таких условиях повышается и уровень стресса: усиливается тревожность и могут появляться признаки депрессии. Кроме того, хаос в доме может усугублять уже существующие психологические проблемы: СДВГ или обсессивно-компульсивные состояния.
Life.ru предупредил, что, если вы пытаетесь навести порядок, но результат держится не дольше пары дней, стоит задуматься. Психологи связывают постоянный бардак с внутренним дисбалансом. Человек не справляется с организацией пространства, потому что не может структурировать свои мысли и чувства. За вечным «завтра уберу» часто скрывается прокрастинация, хроническая усталость или даже начальная стадия депрессии.