Спортдиректор "Родины" был уверен в выходе в РПЛ за день до игры

"Родина" дома обыграла "Челябинск" и вышла в РПЛ напрямую.

ХИМКИ /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин был уверен в выходе в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) за день до игры с «Челябинском». Об этом он рассказал журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что «Родина» дома обыграла «Челябинск» (2:0) в 33-м туре Лиги Пари (Первой лиги) и вышла в РПЛ напрямую.

«У меня радость за весь наш коллектив, пацанов, жен, детей, весь персонал, Сергея Александровича (Ломакина, владельца клуба — прим. ТАСС), вот это ощущаю. А так, эмоции. Не знаю, у меня была большая уверенность, я даже поймал себя на мысли, вчера вечером приехал к команде, в гостинице они были. Я думал, нужно ли что-то подкорректировать или нет, я просто их увидел, ощутил абсолютную уверенность, что мы победим. Сегодня у меня было ощущение, что победим “на ноль”, — сказал Зинин.

«Родина» основана в 2015 году и впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата России.