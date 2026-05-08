Назван худший способ справиться с похмельем

360.ru сообщил, что при плохом самочувствии при похмелье следует выспаться, принять душ и подышать свежим воздухом. Подобные процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины. При нестерпимой головной боли выпить обезболивающее, но не более трех таблеток в день. Накопившийся в организме ацетальдегид может обезвредить белок, поэтому в качестве перекуса лучше предпочесть уху.