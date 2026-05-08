Назван худший способ справиться с похмельем

Идея есть жирный бульон на утро после вечеринки — не самый лучший способ победить похмелье. Об этом рассказал в беседе с «РИАМО» психиатр-нарколог Василий Шуров.
— Печень и поджелудочная очень сильно перегружены. Жирный наваристый суп может спровоцировать острый панкреатит. К тому же, печени будет тяжело дополнительно перерабатывать вещества, поэтому лучше воздержаться от приема пищи, — отметил доктор.
Он добавил, что тем, кто перебрал накануне, полезнее будет небольшими порциями пить минералку, которая помогает восстанавливать водно-электролитный баланс в организме.
360.ru сообщил, что при плохом самочувствии при похмелье следует выспаться, принять душ и подышать свежим воздухом. Подобные процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины. При нестерпимой головной боли выпить обезболивающее, но не более трех таблеток в день. Накопившийся в организме ацетальдегид может обезвредить белок, поэтому в качестве перекуса лучше предпочесть уху.