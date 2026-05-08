Лавров провел диалог с главой МИД ОАЭ: Эмираты передали РФ поздравления с Днем Победы

В пятницу, 8 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Глава МИД Эмиратов поздравил его с Днем Победы. Министры условились укреплять основанную на Уставе ООН систему. Об этом говорится в документе МИД России по итогам диалога Сергея Лаврова с Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.
Отмечается, что российский министр указал на важность поддержки переговоров между Ираном и США. Глава МИД РФ заявил также о недопустимости подвергать угрозе стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.
«Главной темой была ситуация вокруг Ормузского пролива, включая дискуссии на эту тему в рамках ООН. С российской стороны была подчеркнута необходимость сосредоточиться на поддержке продолжающихся переговорных усилий между Ираном и США», — сказано в материале МИД России.
По утверждению издания Atlantic, президент США Дональд Трамп желает окончания конфликта с Ираном. Боевые действия начали утомлять американского лидера, отмечают источники.