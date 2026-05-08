Врач Добрецов: увлечение каплями от насморка может вызвать гипертонический криз

Использовать сосудосуживающие капли можно не дольше семи дней.

Источник: Комсомольская правда

Постоянное использование капель от насморка с сосудосуживающим эффектам может спровоцировать проблемы с давлением. Об этом предупредил в беседе с aif.ru доктор медицинских наук Константин Добрецов.

— Капли являются альфа-адреномиметиками, то есть при всасывании в организм они влияют и на сосуды всего организма, тем самым спазмируя их и повышая давление. От этого могут возникать головная боль и приступы артериальной гипертензии, вплоть до гипертонического криза, — заявил медик.

Он подчеркнул, что использовать сосудосуживающие капли можно, но не дольше семи дней. После этого возникает риск появления зависимости, от которой достаточно сложно избавиться. А если насморк не проходит, следует обратиться к врачу для назначения новой тактики лечения.

Телеканал «Царьград» рассказал, что капли в нос от насморка продаются в аптеках без рецепта и, конечно же, являются одними из самых популярных препаратов в период вирусных заболеваний. Однако пользоваться ими нужно очень осторожно. Потому что риск зависимости от таких капель крайне высок.