Терапевт перечислила привычки, способствующие долголетию

Простые бытовые привычки способны продлить жизнь и сохранить здоровье. Их перечислила в беседе с изданием Lenta.ru терапевт Светлана Бурнацкая.
— Для здорового долголетия важно каждые 40−60 минут делать короткие активные паузы. Например, можно немного пройтись или сделать несколько простых упражнений. Кроме того, важно включить в рацион много овощей и цельных продуктов, а также пить достаточно воды, — сказала медик.
По ее словам, не менее важен и качественный отдых. Спать нужно не менее семи-девяти часов ежедневно, при этом, за пару часов до сна отказаться от гаджетов и телевизора.
Ранее «Москва 24» сообщила, что ученые обнаружили новые свойства у распространенного органического красителя под названием метиленовый синий. Стало известно, он продлевает жизнь фибробластам — клеткам, которые вырабатывают коллаген. С возрастом в коже образуется все меньше коллагена и все больше ферментов, которые его разрушают. Метиленовый синий сумел замедлить этот процесс.