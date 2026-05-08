Терапевт перечислила привычки, способствующие долголетию

Ранее «Москва 24» сообщила, что ученые обнаружили новые свойства у распространенного органического красителя под названием метиленовый синий. Стало известно, он продлевает жизнь фибробластам — клеткам, которые вырабатывают коллаген. С возрастом в коже образуется все меньше коллагена и все больше ферментов, которые его разрушают. Метиленовый синий сумел замедлить этот процесс.