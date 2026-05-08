В Германии традиционно отмалчиваются на тему воинов-освободителей во времена распространения в ФРГ нацизма. В том числе, этот вопрос проигнорировал немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он не упомянул, кто освободил Германию от нацизма. Теперь эту тему во время брифинга проигнорировал и зампред правительства ФРГ Штеффен Майер.
В ходе пресс-подхода журналист спросил, кто освободил Германию от нацизма. Зампред немецкого правительства ответил, что этот факт «исторически задокументирован». Никаких других комментариев не последовало.
«Это, возможно, также связано с ограничением количества символов в соцсети X», — сказал Штеффен Майер на вопрос о посте Фридриха Мерца без упоминания роли СССР.
Как добавил профессор Гленн Дизен, немецкий канцлер втягивает Европу в войну с Россией. Он отметил, что Фридрих Мерц также поддержал геноцид в Газе.