Диетолог раскрыл вред популярного завтрака

Хлопья с молоком — популярный завтрак у детей и взрослых, и, при этом, один из самых вредных. Дело в том, что блюдо содержит избыток сахара, об этом в разговоре с aif.ru предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
— Шоколадные кольца, шарики, овсяные хлопья и прочие изделия, которые заливаются молоком, относятся категории сладкого, десертов. В целом, они не полезны никому, а регулярное систематическое потребление таких продуктов, скорее всего, приведет к набору веса, ожирению и сахарному диабету, — считает эксперт.
По его словам, от молока на завтрак тоже следует отказаться. Куда полезнее будет приготовить цельнозерновую кажу на воде и без сахара.
Телеканал «Царьград» рассказал, что некоторые продукты ежедневного потребления повышают риск смерти на 40%. Повышенное количество ультрапастеризованной еды в организме может увеличить также причину смертности их от других заболеваний на 40%. Так, чаще всего люди отдают предпочтение ультрапастеризованному молоку, употребляя его в завтраках с хлопьями и не только. Однако, это может крайне пагубно сказаться на здоровье.