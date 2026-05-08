Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Алексею Маклакову

Звание заслуженного артиста Российской Федерации присвоено актеру Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовой информации.
В тексте указа уточняется, что почётное звание присвоено артисту государственного бюджетного учреждения культуры Москвы — театра «Ленком Марка Захарова», где Маклаков работает в труппе.
Помимо него, звание заслуженного артиста РФ получили ещё несколько представителей театральной сферы. В список вошли артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Юрий Кудрявцев, а также артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова.
Документ фиксирует сразу несколько назначений в сфере культуры, охватывая артистов драматического и балетного направлений из различных регионов страны и столичных театров. Решение оформлено единым указом главы государства и опубликовано в установленном порядке.
В указе отмечается, что присвоение почётных званий распространяется на представителей разных театральных коллективов, включая федеральные и региональные учреждения культуры, работающих в сфере драматического и балетного искусства.
