Кальций без назначения: почему это ускоряет старение организма

Кальций может навредить, если принимать его без контроля. Врачи объяснили, в чем подвох.
С детства нам говорят: пей кальций — будут крепкие кости. Но проблема современного человека не в нехватке макроэлемента, а в том, что он плохо усваивается и идет не туда.
Если пить кальций «для профилактики» без назначения врача, можно запустить обратный процесс. Избыток начинает оседать в мышцах и сосудах. Ткани буквально затвердевают. Это называется кальцификация.
Когда кальций накапливается внутри клеток, их работа нарушается. Клетки гибнут раньше времени. Организм стареет быстрее, хотя вы «заботитесь о здоровье».Любой препарат, особенно кальций, не терпит самодеятельности. Не слушайте советчиков: «пей побольше, хуже не будет». Будет.
Прежде чем брать добавку, сходите к врачу. Сдайте анализы. Разберитесь, усваивается ли кальций и куда он направляется. Только потом принимайте решение. Здоровье — это про баланс, а не «чем больше, тем лучше», — пишет в своем канале доктор Алена Парецкая.
Ошибки в приеме могут стоить дорого.
