26,6 млн жизней, тысячи героев и память поколений. День Победы в цифрах и судьбах

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 мск был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.
Памятная дата.
День Победы отмечается в соответствии с федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Первоначально был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В период с 1945 по 1947 годы являлся выходным, затем объявлен рабочим днем (указом Президиума ВС СССР от 23 декабря 1947 года) и в 1965 году снова стал нерабочим днем (согласно указу Президиума ВС СССР от 25 апреля 1965 года).
Регламент празднования Дня Победы поясняется федеральным законом от 19 мая 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Согласно этому закону, 9 мая в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.
Кроме того, 9 мая в РФ проводятся праздничные шествия, собрания, митинги, демонстрации и торжественные приемы, в ходе которых чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия в Москве были отложены или перенесены в онлайн-формат, за исключением воздушного показа и салюта. Военный парад на Красной площади столицы в этот год был проведен 24 июня.
В 2023—2025 годах в ряде субъектов РФ проведение парадов Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности.
Потери.
В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял 26,6 млн человек (40% всех людских потерь во Второй мировой войне). Значительная часть пришлась на гражданское население страны. По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в СССР оккупантами были полностью или частично разрушены более 1,7 тыс. городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень. Прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 млрд рублей. в ценах 1941 года.
Герои Советского Союза.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 11 657 человек (из них 3 051 человек — посмертно). Среди них 95 женщин и 44 иностранных гражданина. Повторно высокого звания были удостоены 159 человек, из них дважды — 154 человека, трижды — трое (летчики-истребители Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, военачальник Семен Будённый), четырежды — двое (военачальник Георгий Жуков, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев). Последним Героем Советского Союза 24 декабря 1991 года стал водолазный специалист капитан 3-го ранга Леонид Солодков.
По состоянию на 8 мая 2024 года последним из ныне живущих Героев Советского Союза, удостоенным этого звания в годы Великой Отечественной войны, является советский юрист и государственный деятель Борис Кравцов (проживает в Москве). В 2008 году звание Героя России за подвиги в годы Великой Отечественной войны прижизненно получил артиллерист Павел Сюткин (проживает в городе Сочи Краснодарского края). Последним Героем России, получившим это звание прижизненно за подвиги в годы Великой Отечественной войны, стал в 2024 году ветеран Ибрагим-Паша Садыков (1924−2026).
Ветераны.
По данным главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в начале 2025 года в России проживали 10 773 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 296 810 ветеранов войны — в это число входили труженики тыла, вдовы инвалидов и участников войны, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) и осажденного Севастополя, а с апреля 2023 года — жители осажденного Сталинграда (ныне Волгоград).
30 января 2026 года руководитель центрального исполкома «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин сообщил, что в России осталось около 6 тыс. участников Великой Отечественной войны.