26,6 млн жизней, тысячи героев и память поколений. День Победы в цифрах и судьбах

День Победы отмечается в соответствии с федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Первоначально был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В период с 1945 по 1947 годы являлся выходным, затем объявлен рабочим днем (указом Президиума ВС СССР от 23 декабря 1947 года) и в 1965 году снова стал нерабочим днем (согласно указу Президиума ВС СССР от 25 апреля 1965 года).