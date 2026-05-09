Как себя ведет хантавирус: в НИЦЭМ рассказали о его проявлениях

Хантавирус, проявившийся в мае у пассажиров лайнера в Атлантике, способен накапливать различные мутации. Из-за этого вирус вполне может стать инфекцией. Так заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.
Эксперт сообщил, что такого рода инфекции могут впоследствии обретать более высокий уровень устойчивости в воздухе. Так, возможно распространение вируса на более дальние расстояния.
«Это РНК-содержащий вирус, а значит, он накапливает различные мутации, чтобы превратиться в вирус, который передается от человека к человеку», — подытожил Александр Гинцбург.
Иммунолог Владимир Болибок и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подчеркнули, что вспышка на лайнере — проявление ортохантавируса Анды. Он ранее вызвал вспышку в Аргентине в 2018 году. Вирус распространен среди грызунов на территории страны.