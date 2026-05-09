Что можно и нельзя делать в день Глафиры 9 мая, который называют Горошница

Узнали приметы и запреты на день Глафиры, которые празднуют 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 мая вспоминает Глафиру Амасийскую. В народе принято отмечать день Глафиры. Но есть еще одно название — Горошница. Оно возникло по причине того, что 9 мая сеяли горох.

Что нельзя делать 9 мая.

Не следует делать маникюр и педикюр, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем. Не стоит мужчинам сеять горох. Считалось, что он не вырастет. А еще 9 мая не разбирали гардероб. Подобное может привести к мелким проблемам.

Что можно делать 9 мая.

По традиции, в указанный день сеяли горох и картофель. Это необходимо было делать женщинам, чтобы урожай был хорошим.

Согласно приметам, кукушка, которая часто и громко кукует, указывает на хорошую погоду. А нерастаявший снег обещает жаркое лето.

