Олег Газманов рассказал, какую песню исполнит в Минске перед салютом на бесплатном концерте 9 мая у Дворца спорта

Народный артист России Олег Газманов рассказал БелТА, какую песню исполнит в Минске перед салютом на бесплатном концерте 9 Мая в честь Дня Победы.
Напомним, главной локацией праздника будет площадка возле Дворца спорта. Кульминацией праздника, который продлится до 23.00, станет концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. Хедлайнером будет народный артист России Олег Газманов. Именно он споет песню перед салютом в честь Великой Победы (здесь называем места, где лучше всего смотреть торжественные залпы). Речь, по словам Газманова, идет о произведении композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова «День Победы»:
«Во-первых, для меня это очень важно и большая честь. Во-вторых, я не пою эту песню. Но у меня есть своя версия “Дня Победы” — более телевизионная, меня однажды попросили спеть. Это, конечно, великая песня, и со мной ее будут петь артисты Беларуси. Уже порепетировали сегодня. Это будет интересно».
Честь для певца и сама возможность отмечать День Победы в Беларуси, где он обожает бывать. Ассоциации артиста — это и его концерты на «Славянском базаре в Витебске» и Мирском замке, и доброжелательные люди, знающими его творчество, и связь с корнями — с этих земель родители Газманова.
«Поэтому для меня это все очень важно, — говорит певец. — Когда мне предложили 9 Мая приехать в Беларусь, я был доволен».
Ранее мы писали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Победы.
Кроме того, мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Победы 9 Мая 2026 года.
А тут прогноз погоды на 9 мая 2026 года (в том числе и ответ на главный вопрос — будет ли дождь?), чтобы точнее спланировать свои планы на День Победы.
И если в праздник вы останетесь дома, то не пропустите телепремьеры фильмов «Август», «В списках не значился» и «Праведник», которые состоятся 9 Мая. Их реальные истории связаны с Беларусью!