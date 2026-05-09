Погода 9 мая в Хабаровском крае сохранит прохладу и облачность

Осадков в День Победы не ожидается, ветер останется слабым.

В День Победы, 9 мая, в Хабаровском крае сохранится спокойная, преимущественно облачная погода. На юге — тепло и без осадков, в северных районах — прохладно и местами с осадками смешанного типа.

В Хабаровске днём ожидается до +16…+20 градусов. Небо будет переменной облачности, временами — с плотными облаками, но без дождя. Ночью температура опустится до +3…+5 градусов. Ветер слабый, около 1−3 м/с. Погода позволит провести основные праздничные мероприятия без погодных сбоев.

В Комсомольске-на-Амуре днём прогнозируется +16…+21 градус, ночью — около +5…+11. Ожидается облачность с периодическими прояснениями. Осадков не прогнозируется, ветер слабый, устойчивый. Погода останется мягкой и стабильной в течение дня.

В Бикине будет теплее — до +20 градусов днём при +5 ночью. Облачность переменная, с редкими просветами. Существенных осадков не ожидается, ветер слабый.

В Вяземском температурный фон также комфортный: около +18…+20 градусов днём и +2…+7 ночью. Погода облачная, но спокойная, без дождя и резких изменений.

В Николаевске-на-Амуре сохраняется более прохладная картина: днём около +7…+10 градусов, ночью — до +1…+3. Облачно, местами плотная облачность, в течение дня возможны кратковременные осадки.

В Советской Гавани днём ожидается около +10…+14 градусов, ночью +2…+3. Облачность сохранится, временами возможны краткие прояснения, но без осадков.

В Чегдомыне температура поднимется до +15…+20 градусов днём, ночью около +2…+5. Погода облачная с прояснениями, без существенных осадков.

В Чумикане днём около +10…+13 градусов, ночью +3…+4. Облачность плотная, но без осадков, ветер слабый.

В Охотске 9 мая будет заметно холоднее: около —1…+2 градусов днём и до —1 ночью. Возможен слабый снег или снег с дождём. Ветер до 5 м/с, из-за чего будет ощущаться холоднее.

В целом по краю 9 мая пройдёт под знаком устойчивой облачности. Юг и центр — с мягкой весенней погодой, север — с холодным и местами почти зимним характером атмосферы. Но без резких погодных ударов: день останется спокойным и стабильным.