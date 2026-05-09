В Чебоксарах завершили демонтаж плит поврежденного при атаке БПЛА дома

По словам главы города Станислава Трофимова, одним из самых сложных поврежденных объектов в конструктивном плане является дом на улице Ленинского Комсомола.

ЧЕБОКСАРЫ, 8 мая. /ТАСС/. Демонтаж поврежденных плит завершен в одном из домов в Чебоксарах, который был поврежден при атаке вражеских беспилотников 5 мая. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в Telegram-канале.

«Проспект Ивана Яковлева: завершили демонтаж поврежденных плит. Сейчас в процессе изготовления новые конструкции, чтобы сразу приступить к монтажу», — написал он.

Трофимов добавил, что одним из самых сложных поврежденных объектов в конструктивном плане является дом на улице Ленинского Комсомола. «Мы привлекли узкопрофильных экспертов для обследования, и положительное техническое решение получено. Сегодня на седьмом этаже началась установка опор для безопасного проведения работ», — пояснил глава города.

Он также уточнил, что восстановительные работы продолжаются и в доме, расположенном на ул. Строителей. По словам Трофимова, задача провести работы в кратчайшие сроки, каждый объект на особом контроле. «Отдельно подчеркну ответственность наших предприятий: остекление поврежденных квартир продолжается, производители вошли в положение и торопятся, понимая всю степень ответственности перед жителями», — подчеркнул глава города.

Трофимов также отметил, что продолжаются встречи с жителями для выявления проблем и их оперативного решения. «Комиссии по поквартирному обходу также продолжают работать», — написал он.

5 мая Чебоксары подверглись атаке БПЛА. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил, что погибли два жителя. По данным Минздрава республики, еще 42 человека получили травмы различной степени тяжести. По словам главы Чувашии Олега Николаева, повреждены 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше