Что можно, а что нельзя делать 9 мая в День Глафиры Горошницы

В народном календаре 9 мая — это день святой Глафиры, которую в народе прозвали Горошницей. В 2026 году эта дата выпадает на субботу, и наши предки верили, что проведенный по правилам день способен обеспечить здоровье, мир в семье и богатый урожай.
Почему в этот день на Руси боялись стричь волосы и категорически запрещали гадать? Рассказываем о главных «можно» и «нельзя» этого дня.
Что можно делать 9 мая: Рецепт здоровья и гармонии.
Этот день посвящен двум главным «героиням» — гороху и ласточке. Игнорировать их нельзя.
1. Главное дело дня — готовим горох.
В обед каждая хозяйка должна подать на стол блюдо из гороха. Это может быть каша, но самый верный способ привлечь удачу — сварить наваристый гороховый суп с мясом. Считается, что тот, кто наестся гороха в полдень, обеспечит себе здоровье на весь следующий год.
2. Ритуал на мир в семье.
Возьмите горсть сухого гороха. Обойдите дом и разложите по нескольку горошин в каждый угол, приговаривая слова о покое и ладе. Горох должен пролежать три дня — за это время он вберет в себя всю негативную энергию. После этого скормите его птицам (но не выбрасывайте в мусор!). Это убережет дом от ссор. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
3. Личный оберег.
Положите три сухих горошины в карман, который носите ближе к телу. Это простейший оберег от дурного глаза, негативного влияния и финансовых потерь.
4. Почет и уважение ласточкам.
9 мая полагалось выйти во двор и рассыпать зерна — зазвать ласточек. Если эта птица совьет гнездо под крышей вашего дома (или уже свила и вывела птенцов), это великая удача. Для бездетных пар это сулит скорое пополнение, а для остальных — гармонию. Ласточка в этот день — хранительница очага, её гнездо защищает дом от пожара.
Что категорически нельзя делать 9 мая: Строгие запреты.
Нарушивший запреты рискует навлечь на себя болезни, неудачный брак или вечные ссоры.
❌ Не вступайте в брак и не сватайтесь.
Самый опасный запрет дня. Молодожены, сыгравшие свадьбу 9 мая, обречены на недолгий союз, полный измен и печалей. Будет казаться, что брак «лопнет», как стручок перезревшего гороха.
❌ Никакой картошки и стрижек.
Забудьте об ужине из картофеля. Блюда из этого корнеплода в день Глафиры приведут к затяжным семейным ссорам.
Также под запретом ножницы и расчески: нельзя стричь волосы, делать прически и стричь ногти. Считается, что так вы отрезаете свою жизненную силу и здоровье.
❌ Не начинайте новое и не жалуйтесь.
Любые крупные начинания (бизнес, ремонт, переезд) провалятся. Также строжайше запрещено жаловаться на жизнь, бедность или здоровье — своими словами вы притянете еще большую неудачу.
❌ Охота на ласточек (и уборка).
Не трогайте ласточек и тем более их гнезда. Тот, кто причинит вред этой птице или разорит её дом, будет наказан несчастьями. Нельзя также просто убираться в шкафах или перебирать вещи — это сулит мелкие неприятности, которые разрушат гармонию.
❌ Гадания и магия.
В отличие от святочных дней, 9 мая гадать строжайше запрещено. Считается, что потревоженные в этот день тонкие материи способны изменить вашу судьбу к худшему, причем бесповоротно.
❌ Пустые столы и чужие люди.
Не оставляйте на столе грязную посуду или остатки еды после ужина — это приглашает в дом нечистую силу. По возможности, не пускайте на порог незнакомцев: они могут «забрать» мир и благополучие вашей семьи.
Примета погоды на лето:
Обратите внимание на утро. Если 9 мая выпала большая роса или весь день стоит ясная погода — ждите рекордного урожая огурцов. А если кукушка кукует громко и часто — лето будет теплым и сухим.
Кто такая Святая Глафира Горошница.
Когда речь заходит о святой Глафире, которую в народе прозвали Горошницей, важно понимать: под этим именем скрываются две разные, хотя и связанные календарно, фигуры. Первая — реальная христианская мученица, пострадавшая за веру. Вторая — собирательный образ из народного земледельческого календаря, к которому церковь прямого отношения не имеет.
Кем была мученица Глафира Амасийская.
Православная церковь вспоминает святую Глафиру 26 апреля по старому стилю, что соответствует 9 мая по новому. Глафира жила в начале IV века в городе Амасия, который находился на территории современной Турции. В те годы римский император Лициний, правивший восточной частью империи, развернул гонения на христиан. Известно, что Глафира была служанкой в доме знатного человека по имени Клавдий. Именно Клавдий, следуя императорскому указу, подвергал христиан пыткам и казням.
Однажды из соседнего города в Амасию привезли двух узников-христиан — братьев Павла и Иулиана. Глафира, тайно исповедовавшая христианство, сумела проникнуть к ним в темницу. Она накормила их и омыла раны от пыток. Клавдий, узнав, что его собственная служанка помогает узникам, пришел в ярость. Глафиру схватили и потребовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Она отказалась. По преданию, за твердость веры Глафира была приговорена к усечению мечом. Вместе с ней казнили и братьев Павла с Иулианом.
Такова каноническая история святой. Никакого отношения к гороху, ласточкам или кухонным ритуалам она не имеет. Глафира почитается как мученица, отдавшая жизнь за Христа. День ее памяти — день скорби и молитвенного воспоминания о тех, кто пострадал за веру.
Почему Глафиру назвали Горошницей.
Народное прозвище «Горошница» появилось столетия спустя и имеет сугубо практические, а не религиозные корни. Наши предки жили в ритме сельскохозяйственных работ. Каждый церковный праздник служил своеобразным маркером: когда сеять, когда сажать, чего ждать от погоды. День Глафиры (9 мая) на большей части Руси совпадал с окончанием заморозков и временем, когда земля достаточно прогревалась для посадки бобовых.
Крестьяне заметили: если посадить горох именно в этот день, урожай будет дружным и обильным. Название «Горошница» закрепилось за святой по чисто прагматической причине — по основному виду работ, которые начинались в эту дату. Женщины выходили в огород и сеяли горох, мужчинам это доверяли редко. Существовало поверье, что горох, посеянный 9 мая, вырастает сладким и крупным.
Также в этот день готовили гороховую кашу или суп — это был не ритуал, а обычная крестьянская традиция использовать сезонный продукт. Ласточки, которые как раз возвращались к своим гнездам, тоже оказались вплетены в народный календарь: птица символизировала весну и обновление, поэтому ее прилету радовались и подкармливали зерном.
Важно понимать: запреты на стрижку, приготовление картошки или гадания не имеют никакого отношения к христианскому почитанию святой мученицы. Они возникли в народной среде и являются языческими суевериями или бытовыми наблюдениями, которые церковь не одобряет. В день памяти Глафиры православному человеку следует посетить храм, помолиться святой о помощи в делах и о здравии близких. Никаких магических ритуалов с горохом, запретов на брак или ограничений в пище церковный устав не предписывает.
Глафира Горошница — это собирательный персонаж народного месяцеслова, в котором реальная христианская мученица органично соединилась с крестьянским опытом и аграрными приметами. Знать ее историю важно, чтобы не путать церковное предание с фольклором.