Что можно, а что нельзя делать 9 мая в День Глафиры Горошницы

Однажды из соседнего города в Амасию привезли двух узников-христиан — братьев Павла и Иулиана. Глафира, тайно исповедовавшая христианство, сумела проникнуть к ним в темницу. Она накормила их и омыла раны от пыток. Клавдий, узнав, что его собственная служанка помогает узникам, пришел в ярость. Глафиру схватили и потребовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Она отказалась. По преданию, за твердость веры Глафира была приговорена к усечению мечом. Вместе с ней казнили и братьев Павла с Иулианом.