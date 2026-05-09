Поздравления и открытки-картинки по случаю Дня Победы 9 мая

9 мая на всей территории бывшего СССР отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне.
КАК ПОЗДРАВИТЬ С ДНЕМ ПОБЕДЫ 9 МАЯ.
1.
«Здоровья вам, человек, переживший эпоху, когда нервы были твёрже стали. Мы помним не только бой, но и станок, у которого вы стояли сутками без сна. День Победы — это праздник ваших обожженных рук, седых висков и несгибаемого хребта. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо, что выдержали».
2.
«9 Мая — это не просто дата в календаре, это “красная черта” человеческой истории. За этой чертой мы имеем право дышать, любить и строить планы. Пусть этот день будет напоминанием о том, как хрупок мир, и одновременно гимном мужеству тех, кто сумел его защитить. Низкий поклон живым и вечная слава павшим».
3.
«Когда мы накрываем стол в этот день и достаем старые фотографии с желтыми краями, время останавливается. Сегодня главное — это память, а лучший тост — за тех, кто помог победить фашизм. Пусть в нашем доме всегда будет тихо и сытно. Пусть дети и внуки никогда не узнают, что такое слово “похоронка”. С Днём Победы, родные!».
4.
«Желаю вам иметь такую же стальную хватку, как у солдат-освободителей, и такой же ясный ум, как у полководцев. Пусть в жизни не будет “линии фронта”, но всегда будет “победа над обстоятельствами”. Мира в доме, ясного неба над головой и уважения окружающих — заслуженного, как фронтовые ордена».
5.
«С Днём Великой Победы! Пусть майский ветер уносит не запах гари, а только аромат сирени и черемухи. Пусть над головой будет только мирное небо, в котором летают птицы, а не снаряды. В этот день мы желаем вам не просто долголетия, а вечной весны: когда сердце молодое, а жизнь — радостна, как та новость о долгожданной победе, которую наши деды услышали 81 год назад!».
6.
«Сегодня мы все — наследники Победы. Пусть в вашей жизни не будет окопов, но будет крепкий тыл. Пусть пули обходят стороной, а удача ведет в атаку только на самые лучшие цели. С праздником, с Днём Победы!».
7.
«Главный подарок 9 Мая — это возможность услышать тишину. Без разрывов, без сирен и гула самолетов. Желаю вам этой драгоценной тишины в душе и вокруг. Чтобы планы не срывали взрывы, а голос, вспоминающий войну, никогда не дрожал. Спасибо за наше сегодня!».
