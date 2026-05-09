Автостоп или Wi-Fi: как передвигаться по Москве при проблемах со связью

9 мая, в День Победы, доступ к мобильному интернету в Москве будет временно ограничен. Это коснется белого списка сайтов. Мера необходима для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, сообщала пресс-служба Минцифры. О том, как передвигаться по столице без интернет-соединения, РБК рассказали представители транспортной отрасли.
В последние дни в Москве существенно выросло число подключений к публичным точкам доступа Wi-Fi, рассказал в эфире телеканала РБК основатель компании Hot-WiFi Дмитрий Степаненко. «Мы фиксируем увеличение примерно в четыре раза подключений к Wi-Fi-сетям публичным. То есть это аудитория порядка 23−45 млн уникальных сессий в сутки. Cети справляются, потому что нет какой-то высокой нагрузки и люди заходят для простых действий, для оплаты, для отправки сообщений в мессенджере», — уточнил он.
Что происходит с арендой самокатов и авто.
Представитель каршеринга BelkaCar Екатерина Самарина в эфире Радио РБК рассказала, что при проблемах с интернет-подключением следует выбирать автомобили с функцией Bluetooth-двери. «Двери можно самостоятельно открыть и закрыть через Bluetooth, после закрытия дверей аренда автоматически перейдет в режим ожидания», — пояснила она. Бронировать автомобили следует через Wi-Fi, а при возникновении проблем — обращаться в чат-боты компании или звонить в службу поддержки, добавила Самарина. Кроме того, после поездки приложение предложит сохранить адрес конечной точки маршрута, чтобы другим пользователям было проще найти автомобиль.
Кикшеринговые сервисы пока не столкнулись с проблемами, но ситуация может отличаться в зависимости от района аренды самоката, рассказала представитель пресс-службы Whoosh Анастасия Шевченко. Руководитель пресс-службы компании Денис Балакирев добавил, что приложение Whoosh самостоятельно перестроится, если интернет-сигнал пропадет. Сервис переведет пользователя в СМС. «Если локально на определенное время будут сложности с тем, чтобы отправить СМС, можно будет начинать поездки и завершать их при помощи карты “Тройка”, — сказал он и уточнил, что карта должна быть привязана к аккаунту.
В «Юрент» РБК рассказали, что в условиях ограниченного интернета арендовать самокат можно будет с помощью СМС, если приложение по какой-то причине не будет загружаться. «В случае если у пользователей возникнут проблемы с завершением поездки, можно будет обратиться в службу поддержки “Юрент”. Мы усилим ее работу в праздничные дни», — добавили в компании.
Проблемы могут возникнуть и в работе такси. Сервис «Яндекс Go» предупредил о трудностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений связи. Как рассказали РБК в «Яндекс Go», приложение автоматически предложит заказать такси по телефону или подключиться к Wi-Fi. Заказ рекомендуется оплатить наличными.
Одной из главных сложностей для таксистов будет невозможность получить заказ, рассказал председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов. «Просто простаивать или кататься туда-сюда впустую смысла нет. А если еще водитель работает на электромобиле, здесь возникают проблемы с зарядками, потому что эти зарядные станции работают через интернет», — рассказал он в эфире Радио РБК.
«Можно скачать офлайн-карты, это частично спасает. Ну и если вы надеетесь работать в такси, не зная города, то это сугубо проблема того, кто принял такое решение», — добавил он.
Кроме того, подчеркнул глава профсоюза, трудности из-за ограничений связи несут в себе экономические риски, что отразится на цене поездки для пассажиров. Еще одной проблемой для пользователей сервисов такси будет невозможность поймать машину автостопом: «никто не повезет. Стоять, к примеру, в центре под камерами и долго разглагольствовать с потенциальным пассажиром вряд ли кто-то захочет», поскольку за это можно получить штраф, пояснил Кодолов.
О проблемах с принятием заказа Радио РБК рассказал и столичный водитель такси Даниил. «Приходится именно внутри Москвы ездить от заправки к заправке, подключаться к Wi-Fi. И как только приходит заказ, нужно обязательно позвонить людям, сообщить время прибытия, чтобы они обязательно дождались. Потому что, как только отъезжаешь от заправки, у тебя, соответственно, пропадает связь», — поделился он.
По мнению управляющего директора компании по аренде авто «Такси Трейд» Александра Казаченко, таксистов, которые могут ориентироваться в Москве без помощи навигации, — меньше половины. Он напомнил, что часть дорог будут закрыты в праздники, и предложил заказывать такси по телефону.
Ограничения связи затронули и оплату парковок в столице. Однако в пресс-службе Московского транспорта заверили, что «на время неработоспособности связи штрафы за неоплату парковки не выносятся». Столичный дептранс рекомендовал водителям оплачивать парковку через СМС или с помощью звонка. Звонить необходимо по номеру 3210, а отправлять сообщение — на номер 7757. В тексте через звездочку (*) необходимо указать номер парковки, автомобиля и количество часов на стоянке.
Что известно о проблемах со связью в Москве.
Перебои в работе мобильного интернета стали фиксировать в Москве с утра 5 мая. За день до этого ряд мобильных операторов разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая. Такие сообщения корреспонденты РБК получили от МТС, T2 и «Билайна».
В Минцифры позднее заявили, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, а временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности завершены. «Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — добавили в ведомстве, отметив, что домашний интернет и Wi-Fi «работают штатно».
7 мая Минцифры предупредило, что доступ к мобильному интернету в Москве, а также к сайтам белого списка и сервисам обмена СМС будет ограничен в День Победы. При этом домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, отмечала пресс-служба министерства.
В 2025 году в преддверии празднования Дня Победы Кремль предупреждал об ограничениях связи. «Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», — сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Москве и других регионах периодически вводят ограничения на работу мобильного интернета. В начале марта жители столицы больше недели жаловались на перебои со связью. Тогда сбой повлиял на работу банкоматов и терминалов, бизнес сообщал о недополученной выручке. Часть пользователей отметили, что у них оставались доступны сайты из так называемого белого списка социально значимых сервисов.
