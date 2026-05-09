Взять на карандаш: почему Ефимов и «Кукрыниксы» стали личными врагами Гитлера

Во время Великой Отечественной войны многие авторы переключились на создание патриотических плакатов, листовок и оформление выступлений фронтовых бригад. Среди них были и «известинцы» — художники-карикатуристы Борис Ефимов и Дмитрий Моор. О том, какой вклад изобразительное искусство внесло в поддержку боевого духа солдат и как «Известия» освещали агитационную работу других мастеров, — в нашем материале.
«Боевой карандаш».
Уже в первые дни войны культурная жизнь страны перестроилась под лозунг Сталина «Всё для фронта! Всё для победы!». Перед учреждениями культуры поставили задачи — формировать художественные бригады для выступлений на фронте, создавать агитационные пункты и выпускать плакаты, в том числе продолжение традиции «Окон РОСТА». Многие живописцы и графики не остались в стороне: они взяли в руки оружие и пошли на фронт. Испытав все тяготы окопной жизни, они запечатлели увиденное в своих работах.
28 июня 1941 года на страницах «Известий» появилась небольшая заметка «Боевой карандаш» от ленинградского собкора. В ней сообщалось, что при Союзе советских художников образована военная комиссия под председательством известного баталиста Михаила Авилова. В ее состав были привлечены крупнейшие мастера изобразительного искусства Ленинграда.
«Совместно с представителями политуправления Ленинградского военного округа комиссия организовала периодический выпуск настенных агитационных листков “Боевой карандаш”. Первоначально выпускаются три листка: “За Родину, за Сталина!”, “Били, бьем и будем бить!”, “Смерть фашизму!”, — писали в газете.
Даже в условиях блокады художники творческого объединения «Боевой карандаш» не прекращали работу. Из-под их пера появлялись агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков, помогавшие поддерживать моральный дух горожан и бойцов.
Гитлеру на заметку.
Плакатное искусство в годы Великой Отечественной войны стало мощным инструментом мобилизации и вдохновения. Простые по форме, но сильные по воздействию рисунки создавались профессиональными художниками, многие из которых прошли серьезную школу живописи.
Ключевой особенностью плаката стало единство образа и слова. Лаконичная фраза била в цель, а визуальный ряд усиливал ее воздействие. Такой рисунок мог повести человека либо на ратный подвиг, либо на трудовой фронт.
Канонический образ, вошедший в культурную память народа, «Родина-мать зовет!» — работа Ираклия Тоидзе. На плакате изображена супруга художника. Он запечатлел ее в тот момент, когда она сообщила ему о начале войны. Образ стал воплощением Родины-матери — монументальным и призывным.
Дмитрий Моор, сотрудничавший с газетой «Известия» в 1920-е, в годы Великой Отечественной войны создавал плакаты, изобличающие жестокость нацистских оккупантов. Моор вошел в историю с призывом «Ты записался добровольцем?» (1920-й). Плакат напрямую обращался к гражданской совести и звал встать на защиту страны. Многие признавались, что именно он подвиг их взять в руки оружие. В 1941 году Моор создал новую версию плаката — с солдатом в каске и лозунгом «Ты чем помог фронту?». Выпускались варианты на языках народов СССР.
Рисунки военного времени обладали особой композиционной силой. Его принцип организации во многом напоминал икону: четкий первый план с главным образом — героическим воином, призывающей женщиной, грозным предупреждением — и измененная перспектива на втором плане.
Среди тех, кто прославился своими военными работами, — Алексей Кокорекин, Владимир Серов, Виктор Иванов, Виктор Корецкий. Над одним плакатом порой работала целая группа авторов. Ярчайший пример — творческое объединение «Кукрыниксы», в состав которого входили Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. Гитлер внес их имена в список личных врагов.
1 апреля 1942 года в «Известиях» опубликовали статью Михаила Храпченко «Художники в дни войны». В ней сказано: «В первую очередь необходимо сказать о работе “Кукрыниксов”. Мастера с выразительным и ярким дарованием, “Кукрыниксы” сделали ряд блестящих плакатов. Такие работы их, как “Вся Европа Гитлера и Риббентропа”, “Долг платежом красен”, “Немецкие клещи”, “Советские и английские летчики над Берлином”, “Внуки Суворова — дети Чапаева”, сделаны с блеском, с большой политической остротой и сатирическим талантом».
Фото: архив «Известий».
Рисунки «Кукрыниксов» публиковались и в «Известиях». 2 августа 1941-го ими проиллюстрировали стихотворение Самуила Маршака «Хлеб и ремень». На четырех карикатурах Гитлер загибает пальцы перед носом солдата вермахта, отсчитывая дни, за которые они возьмут СССР. «Терпи, солдат! Последний день осталось нам поститься, — К нам потечет из деревень Советская пшеница!» Но солдат только худеет, а у Гитлера конец известный — трибунал.
«Фашистский зверинец».
Уникальный художник-карикатурист Борис Ефимов прожил 108 лет. 85 из них сотрудничал с «Известиями», создав около 70 тыс. произведений. За свою преданность профессии имя Бориса Ефимова внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого карикатуриста мира.
Он был ярок в своей сатире. За меткость и точность Ефимова называли снайпером советской карикатуры. Его работы высмеивали многих политиков, но особенно заметной стала серия антигитлеровских карикатур. Так же, как «Кукрыниксов», фюрер считал его личным врагом. Однако именно Ефимов оказался очевидцем того, как судили приспешников Гитлера на Нюрнбергском трибунале.
По заданию «Известий» художник был командирован на процесс, где с карандашом в руках делал зарисовки с натуры происходящего в зале Дворца юстиции. В номере газеты от 5 декабря 1945 года был опубликован репортаж «Процесс главных немецких военных преступников в Нюрнберге». Под ним — шаржи Бориса Ефимова с общим названием «Фашистский зверинец». Гитлеровских приспешников он изобразил в образе самых разных животных: гадов, птиц. Официальный преемник фюрера Герман Геринг — свернувшийся в клубок удав, фельдмаршал, подписавший капитуляцию Вильгельм Кейтель — нахохлившийся бесхвостый пес. А Ганс Франк, организатор масштабного террора в отношении польского и еврейского населения Польши, — очковая змея в стойке.
8 декабря 1945 года на страницах «Известий» в шкуре гиены «появился» мрачный Риббентроп с наушниками. Один из главных военных преступников, рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг — неповоротливый кабан, «гросс-адмирал» Дениц — хитрый лис. В газете за 18 декабря 1945 года разместили других обитателей «зверинца»: обергруппенфюрера СС фон Нейрат в образе грифа-падальщика с форменной фуражкой на голове и обергруппенфюрера СА и СС Вильгельма Фрика сидящим боксером.
К 125-летию мастера и 80-летию начала Нюрнбергского процесса МИЦ «Известия» совместно с Российской академией художеств организовали масштабную выставку «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера», на которой было представлено творчество Бориса Ефимова.
Работы фронтовиков — это не просто произведения искусства, а живые свидетельства эпохи, где творческое вдохновение переплетается с исторической правдой. Плакаты, карикатуры, сатирические рисунки и агитационные листовки не только доносили до людей важные призывы — они укрепляли веру в победу, пробуждали патриотизм и помогали выстоять в тяжелейших испытаниях. А Борис Ефимов, «Кукрыниксы», Дмитрий Моор, Ираклий Тоидзе и другие мастера превратили кисть и карандаш в настоящее оружие.