Взять на карандаш: почему Ефимов и «Кукрыниксы» стали личными врагами Гитлера

Уже в первые дни войны культурная жизнь страны перестроилась под лозунг Сталина «Всё для фронта! Всё для победы!». Перед учреждениями культуры поставили задачи — формировать художественные бригады для выступлений на фронте, создавать агитационные пункты и выпускать плакаты, в том числе продолжение традиции «Окон РОСТА». Многие живописцы и графики не остались в стороне: они взяли в руки оружие и пошли на фронт. Испытав все тяготы окопной жизни, они запечатлели увиденное в своих работах.