Календарь на 9 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Сегодня жители европейских стран отмечают День Европы. Хотя дата праздника и совпадает с Днем Победы, смысл в ней заложен иной: она посвящена единству народов. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с инициативой объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Германии, поставив эти стратегически важные отрасли под управление общей европейской структуры. Именно это решение стало отправной точкой для создания Европейского объединения угля и стали — предшественника Европейского союза. Сам Шуман считается одним из отцов-основателей ЕС.