ФК «Родина» впервые вышел в Российскую премьер-лигу

Московский клуб «Родина» обыграл «Челябинск» в 33-м, предпоследнем матче Первой лиги России по футболу. Таким образом он набрал 65 очков и возглавил турнирную таблицу. Ниже второй строчки команда опуститься уже не может и поэтому войдет в высший дивизион — впервые за 11-летнюю историю клуба.