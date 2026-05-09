Последний из ныне живущих освободителей Освенцима: этот ад был предназначен для нас всех

— Почти все эти годы видел один и тот же сон. Мне как командиру взвода положен был личный пистолет. Когда в часть прибыл, мне сказали: «Слушай, лейтенант, сейчас у нас пистолета нет, как только появится, выдадим. А пока вот тебе винтовка кавалерийская». Она как обычная, но короче. Вот я с такой винтовкой и пошел в первый свой бой. Когда шел в атаку, вижу, упал боец, ему ноги прострелили, он уже почти без сознания, а у него автомат. Я взял этот автомат и вместе с цепью мы пошли. И когда немцы стали выбегать, наши кто лежа, кто с колена начали по ним стрелять. Я нажимаю на спусковой крючок, а выстрела нет. Я нажимаю, а выстрела нет. Трясу этот автомат, думаю, заело что-то, а все равно ничего. И во сне этом — хватаюсь за пистолет, нажимаю, а выстрела нет. Так в холодном поту и просыпаюсь каждый раз. Только недавно перестал этот сон приходить.