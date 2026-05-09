В Большом театре покажут оперу "Война и мир" в постановке Мариинского театра

В Большом театре напоминают, что первую редакцию партитуры Прокофьев завершил к весне 1943 года: она включала 11 картин. Вторая, дополненная, была сделана 3 года спустя — в 1946-м. Обе были рассчитаны на два вечера. Прокофьев продолжал трудиться над оперой почти до самой смерти: в 1953 году появилась третья версия, рассчитанная уже не на два, а на один вечер.