В Большом театре покажут оперу "Война и мир" в постановке Мариинского театра

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Опера-эпопея «Война и мир» Сергея Прокофьева в постановке Мариинского театра будет впервые показана на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Ее исполнят с 9 по 11 мая, сообщили в пресс-службе театра.
«Война и мир» стала одной из наиболее сложных постановок для Мариинского театра — как в художественном, так и в творческом отношении. В спектакле задействовано порядка 200 артистов, среди реквизита — около 1 тыс. костюмов и 60 тонн декораций. Режиссер «Войны и мира» — народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, музыкальный руководитель и дирижер — народный артист РФ Валерий Гергиев.
«Опера насыщена стихией танца, а среди танцевальных тем ведущее место занимает многоликий вальс. В основе драматургии лежит кинематографический принцип монтажа контрастных динамичных эпизодов — прием, выработанный композитором в ходе сотрудничества с Сергеем Эйзенштейном. При этом каждый из множества персонажей, порой быстро сменяющих друг друга, получает рельефную музыкальную характеристику, что позволяет слушателям запомнить даже второстепенных героев», — отмечают в пресс-службе.
В Большом театре напоминают, что первую редакцию партитуры Прокофьев завершил к весне 1943 года: она включала 11 картин. Вторая, дополненная, была сделана 3 года спустя — в 1946-м. Обе были рассчитаны на два вечера. Прокофьев продолжал трудиться над оперой почти до самой смерти: в 1953 году появилась третья версия, рассчитанная уже не на два, а на один вечер.
«В либретто сохранен подлинный текст Толстого, а также использованы фрагменты произведений Василия Жуковского, Михаила Ломоносова, Константина Батюшкова и Дениса Давыдова. Прокофьев отказался от пространных философских рассуждений и ряда сюжетных линий. Одним из центральных персонажей оперы становится Наташа Ростова — сложный развивающийся образ, рядом с которым по-своему раскрываются личности Андрея Болконского и Пьера Безухова», — заключили в ГАБТ.