На здании Дома правительства РФ появилась световая проекция в честь Дня Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Дом правительства РФ стал площадкой для масштабной световой проекции в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.
«На здании Дома правительства появилась световая проекция в честь Дня Победы. Мы всегда будем помнить о смелости, стойкости и самоотверженности тех, кто сокрушил нацизм и ценой невероятных усилий защитил Родину. Мы гордимся доблестным поколением победителей», — говорится в сообщении, которое также сопровождается соответствующим видео.
День Победы отмечается в соответствии с федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. Первоначально был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В период с 1945 по 1947 год являлся выходным, затем объявлен рабочим днем (указом Президиума ВС СССР от 23 декабря 1947 года) и в 1965 году снова стал нерабочим днем (согласно указу Президиума ВС СССР от 25 апреля 1965 года).