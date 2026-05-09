Медведев разбил ракетку на тренировке перед турниром в Риме

Медведеву пришлось заменить ракетку. Видео © Х / Quadra Central Podcast.
После удара Медведеву пришлось заменить ракетку и продолжить тренировку уже с новым инвентарём.
На турнире в Риме россиянин стартует со второго круга. Его первым соперником станет чешский теннисист Томаш Махач, занимающий 41-е место в мировом рейтинге.
Медведев не первый раз показывает эмоции на корте. Недавно 30-летнего российского теннисиста оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло.
